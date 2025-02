Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Nebel im Wechsel

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau sonnig oder leicht bewölkt. Sonst teils dichte Wolken, teils neblig aber trocken. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht nur in Franken zeitweise Regen, sonst trocken und klar. Tiefstwerte um 4 Grad. Die Aussichten: Morgen im Südosten erneut freundlich, sonst dicht bewölkt und in Franken und Schwaben etwas Regen. Am Mittwoch meist bedeckt und zeitweise Regen. Ab Donnerstag in den Bergen auch Schnee möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 15:00 Uhr