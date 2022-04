Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und hier und da Regen

Russland greift im Osten der Ukraine offenbar auf breiter Front an

Kiew: Die russische Armee hat offenbar ihre seit Wochen erwartete Großoffensive im Osten der Ukraine begonnen. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, wird ein Großteil der russischen Truppen im Kampf um den Donbass eingesetzt. Russland greife auf einer Breite von 480 Kilometern an und versuche die Regionen Luhansk und Donezk vollständig unter Kontrolle zu bringen. Bisher wurde nach ukrainischen Angaben aber nur die Kleinstadt Kreminna eingenommen. Mehrere Zivilisten sollen dabei getötet worden sein. Auch in der umkämpften Hafenstadt Mariupol dauern die Kämpfe an. Bemühungen, Fluchtkorridore einzurichten, sind laut der stellvertretenden Ministerpräsidentin Wereschtschuk erneut gescheitert: Russland habe den Plänen bereits den dritten Tag in Folge nicht zugestimmt. In Mariupol konzentrieren sich die Kämpfe vor allem auf die Gegend um das Stahlwerk. Auf dem Gelände sollen neben ukrainischen Truppen auch viele Zivilisten Schutz gesucht haben.

