Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und gewittriger Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP dämpft Hoffnung auf schnelle Einigung bei Heizungsgesetz

Berlin: Im Streit über das geplante Heizungsgesetz hat FDP-Fraktionschef Dürr die Hoffnung auf eine schnelle Einbringung in den Bundestag gedämpft. Das Gesetz sei offensichtlich nicht ganz fertig, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. In der Koalition müsse über die Bedenken an dem Projekt gesprochen werden. Es komme nicht darauf an, ob das Gesetz ein, zwei Monate später in Kraft trete. Die Vize-Fraktionschefin der Grünen, Verlinden, forderte die FDP auf, sich an den vereinbarten Zeitplan zu halten. Die Bürger bräuchten Planungssicherheit, sagte sie dem RBB. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen wollen heute Mittag darüber entscheiden, ob das Gesetz in dieser Woche zur ersten Lesung ins Parlament kommt. Ist das nicht der Fall, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es noch bis zur Sommerpause verabschiedet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2023 10:00 Uhr