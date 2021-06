Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt, mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Kommende Nacht im Süden noch Schauer oder Gewitter, sonst trocken und zeitweise klar; Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, nur vereinzelt Gewitter. Samstag wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. 20 bis 28 Grad. Am Sonntag viel Sonnenschein, aber etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 12:00 Uhr