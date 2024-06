Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, gebietsweise länger sonnig. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. In der Nacht vereinzelt noch Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 16 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen viel Sonne bei 29 bis 34 Grad. Am Sonntag anfangs im Südosten noch längere sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und immer wieder Schauer oder Gewitter. Am Montag viele Wolken und regnerisch bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2024 09:45 Uhr