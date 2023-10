Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und gebietsweise Regen bei 14 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich und vereinzelt Regen. Im Norden teils sehr lebhafter Wind. 14 bis 21 Grad. In der Nacht besonders im Süden Regen möglich. Tiefsttemperaturen 9 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Oft recht freundlich. Im Laufe des Dienstags von Westen her Schauerneigung. Maximal 12 bis 19 Grad.

