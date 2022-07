Nachrichtenarchiv - 27.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer, aber meist trocken. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Ab morgen Nachmittag und Abend in den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 22 bis 29 Grad.

