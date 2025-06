Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: bewölkt mit etwas Sonne, in Richtung Alpen und Bayerischer Wald einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. Kommende Nacht meist klar und trocken. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen sonnig mit wenigen Wolken. Tagsüber wieder wärmer: 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 12:00 Uhr