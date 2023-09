Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, Schauer und später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute teils sonnig, teils bewölkt. Vormittags in Franken einzelne Schauer, später gebietsweise Regen und örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht erneut einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 14 Grad. Die Aussichten: Morgen leicht unbeständig mit Wolken, sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Mittwoch und Donnerstag überwiegend sonnig. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 06:00 Uhr