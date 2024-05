Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Süden gebietsweise länger sonnig. Vereinzelt Schauer und örtlich kräftige Gewitter, vor allem nördlich der Donau sowie an den Alpen. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen oft sonnig, am Nachmittag und am Abend an den Alpen und im Mittelgebirgsraum lokale Schauer und Gewitter möglich. Dienstag anfangs sonnig, später Regen und teils kräftige Gewitter, Höchstwerte 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 10:00 Uhr