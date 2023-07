Meldungsarchiv - 12.07.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: teils kräftige Schauer und Gewitter, besonders in Südbayern. Tageshöchstwerte zwischen 24 und 29 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Nordbayern meist freundlich und trocken, im Süden weiterhin wechselhaft. Am Freitag und Samstag viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 22 bis 27, in den folgenden Tagen 27 bis 35 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2023 11:45 Uhr