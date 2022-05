Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei bis zu 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken mit sonnigen Abschnitten, von Westen her Schauer, örtlich auch kräftige Gewitter. Lebhafter Wind. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen und Gewitter. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, einzelne Schauer oder Gewitter. Mittwoch und Donnerstag mehr Sonne, noch etwas wärmer.

