Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, örtlich Regen bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders in Teilen Ober- und Niederbayerns noch sonnig, sonst zunehmend bewölkt, im Norden und an der oberen Donau vereinzelt Regen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig; vereinzelt Schauer. Tiefstwerte um 4 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung. Tiefstwerte in der Nacht zwischen +7 und -2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 12:00 Uhr