Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, in Franken späte Gewitter; 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig bei 22 bis 27 Grad. Ab dem späten Nachmittag in Franken einzelne Schauer und Gewitter. In der Nacht von Nordwesten her örtlich Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen Sonne, Wolken und stellenweise nass, besonders in der Nähe der Berge. Von Donnerstag an zunehmend freundlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 20 und 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2024 11:45 Uhr