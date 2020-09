Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: nach Auflösung von Nebelfeldern wechseln Wolken mit längeren sonnigen Abschnitten ab. An den Alpen sind zum Abend vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich bei 23 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen sehr warmes Spätsommerwetter mit viel Sonne bei Werten bis 31 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.09.2020 05:00 Uhr