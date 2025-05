Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 12 bis 20 Grad bei lebhaftem Wind. In der Nacht gebietsweise etwas Regen, dann von Norden her Auflockerungen und zeitweise klar, 8 bis 3 Grad. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, nach Westen zu auch länger sonnig, vereinzelt aber auch Schauer oder Gewitter. Und es bleibt windig bei 13 bis 20 Grad.

