Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer

Stoltenberg begrüßt Beginn von Getreideausfuhr aus der Ukraine

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat begrüßt, dass zum ersten Mal seit langem wieder ein Frachtschiff mit Getreide den ukrainischen Hafen Odessa verlassen hat. Stoltenberg bedankte sich in einer Twitter-Mitteilung bei der Türkei für deren zentrale Rolle bei der Vermittlung. Die Ukraine und Russland hatten vor zehn Tagen in Istanbul ein Abkommen unterzeichnet, das die Wiederaufnahme von Getreideausfuhren vorsieht. In der Früh war in Odessa ein Frachtschiff mit mehr als 26.000 Tonnen Mais an Bord gestartet. Nach einem Zwischenstopp in der Türkei soll es in den Libanon fahren. Nach Angaben des ukrainischen Infrastrukturministers geht es mit dem Beginn der Getreidelieferungen darum, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, außerdem beschert es dem Land Deviseneinahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2022 15:00 Uhr