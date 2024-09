Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, recht windig. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht weitgehend trocken, Tiefsttemperaturen um 10 Grad. In den kommenden Tagen weiter unbeständig und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 12 bis 20, dann zwischen 7 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 06:00 Uhr