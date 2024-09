Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Tiefstwerte in der Nacht 15 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt noch Schauer an den Alpen. In der klaren Nacht Tiefstwerte von 15 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Montag Am Wochenende viel Sonne bei 23 bis 31 Grad. Ab Sonntagnachmittag immer mehr Wolken und örtlich Schauer und Gewitter. Am Montag bewölkt, teils länger anhaltend Regen und kühler bei 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 17:00 Uhr