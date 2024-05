Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, teils kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt. In Schwaben und Oberbayern teils kräftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen. Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt mit Gewittern. Am Wochenende wechselhaft bei Höchstwerten zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 11:45 Uhr