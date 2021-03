Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später Schauer; Höchstwerte 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs noch teilweise sonnig, am Nachmittag von Norden her Schauer. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht Regen und Schneeregen, Abkühlung auf 2 Grad. Morgen im Süden noch Regen oder Schnee, im Norden schon freundlicher. Am Wochenende in ganz Bayern viel Sonnenschein. Höchstwerte zunächst 0 bis 7, am Sonntag bis 11 Grad, in den Nächten frostig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 10:00 Uhr