Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später Regen und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst Sonne und Wolken, am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Kommende Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald noch Regen. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. In den kommenden Tagen im Norden überwiegend freundlich und meist trocken. Im Süden wechselhaft und gelegentlich Schauer oder Gewitter. Maximal 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 06:00 Uhr