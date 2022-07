Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später in den Alpen Gewitter bei 25 bis 29 Grad

Ukraine meldet Beschuss aus dem Nachbarland Belarus

Kiew: Das ukrainische Militär meldet Angriffe aus dem benachbarten Belarus. Demnach sollen von dort mehr als 20 Raketen auf ukrainisches Gebiet abgefeuert worden sein. Einige habe man abfangen können. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. In der Nacht wurden ukrainische Orte nach Angaben der Armee flächendeckend angegriffen. Daher sei auf dem gesamten Territorium Luftalarm ausgelöst worden. Präsident Selenskyj hat in einer Videoansprache bekräftigt, dass sein Land weiter um die Freiheit kämpfen werde. Zugleich machte er der EU ein Angebot: Selenskyj kündigte an, mehr Strom zu liefern. Dies bringe der Ukraine Devisen und es helfe den europäischen Partnern, dem russischen Energie-Druck zu widerstehen. Schrittweise, so Selenskyj, wolle die Ukraine ein Garant für die Energiesicherheit in Europa werden. Mitte März war die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2022 09:15 Uhr