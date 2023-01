Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später im Norden Regen; bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst Sonne und Wolken, später zunehmend bewölkt und in Nordbayern regnerisch. Oft Lebhafter Wind. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht bewölkt und zeitweise Regen, in Nordbayern auch länger anhaltend. Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Weiterhin wechselhaft und windig. Gelegentlich Regen, Schneeregen oder Schnee. Am Montag im Süden teils länger sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 2 und 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2023 10:45 Uhr