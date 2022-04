Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später einzelne Schauer bei 14 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig, später ziehen mancherorts Wolken auf, in den Alpen kann es Schauer geben. 14 bis 19 Grad. In der Nacht teils bewölkt bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen wieder Sonne und Wolken, in den Alpen vereinzelt Regen. Sonntag und Montag wechselhaft, vielerorts regnet es. Höchstwerte am Tag 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.04.2022 10:00 Uhr