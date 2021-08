Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Schauer; maximal 21 bis 26 Grad

Bundeswehr entsendet zwei leichte Hubschrauber nach Kabul

Kabul: Ein Deutscher Staatsbürger ist auf dem Weg zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt angeschossen worden. Laut Vize-Regierungssprecherin Demmer befindet er sich aber nicht in Lebensgefahr und soll bald ausgeflogen werden. Im Stadtgebiet Kabul kommen ab morgen zudem zwei leichte Hubschrauber der Bundeswehr-Spezialeinheit KSK zum Einsatz. Das kündigte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, in einem virtuellen Pressebriefing an. Die Hubschrauber seien von den USA angefordert worden, um einzelne Personen evakuieren zu können. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kündigte bei der Videokonferenz an, dass heute drei weitere Evakuierungsflüge aus Afghanistan starten werden. Bisher habe man rund 1.700 Menschen ausgeflogen. Die Lage rund um den Flughafen Kabul ist weiterhin angespannt. Hunderte Menschen warten vor dem Eingang, einige von ihnen versuchen immer wieder verzweifelt auf das Gelände zu gelangen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.08.2021 14:45 Uhr