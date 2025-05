Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Schauer, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist wechselnd bewölkt, ab und zu kommt die Sonne durch. Schauer kann es im Süden geben, später auch von der Rhön bis zum Frankenwald. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad. In der Nacht fallen die Werte auf 7 bis 0 Grad; nördlich der Donau ist Frost möglich. Morgen bleibt es trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken, am Sonntag nimmt die Bewölkung zu und es kann regnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 06:00 Uhr