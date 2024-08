Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Schauer, 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Ganz vereinzelt Schauer, vor allem in der Nähe der Berge. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. Kommende Nacht gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen Vormittag im Südosten noch einzelne Schauer, sonst freundlich, ähnlich warm wie heute. Am Dienstag und Mittwoch viel Sonne, bis 30 Grad. Ab Mittwoch Nachmittag Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 13:30 Uhr