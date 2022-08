Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Gewitter

Nachrichtenarchiv - 15.08.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, dabei nur ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht zunehmend klar und Abkühlung auf 17 bis 10 Grad. Morgen viel Sonnenschein. Auch am Mittwoch noch überwiegend freundlich. Am Donnerstag Sonne und Wolken mit zunehmender Schauer- und Gewitterneigung. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 16:45 Uhr