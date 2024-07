Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, mitunter windig

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, dazu mitunter windig. In der Nacht vielerorts klar oder locker bewölkt, Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend sonnig. Ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 22 bis 28, am Samstag noch etwas wärmer bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 17:00 Uhr