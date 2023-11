Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern bei 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer, dabei ein lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte zwischen 8 und 16 Grad. Kommende Nacht weitere Schauer. Abkühlung auf 10 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Osten etwas Regen, südlich der Donau freundlicher. Am Dienstag überall trüb und zeitweise Regen. Maximal 12 Grad. Am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt, in Alpennähe am Vormittag etwas Schnee. Deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 15:00 Uhr