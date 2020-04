Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Lauf des Tages unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern; lebhafter bis stark auffrischender Wind. 12 bis 21 Grad. In der Nacht an den Alpen Schauer, sonst klar; Tiefstwerte um -1 Grad. Die Aussichten: Morgen freundlich mit Sonne und einigen Wolken, 7 bis 11 Grad. Mittwoch und Donnerstag sonnig - am Mittwoch bei 14 bis 20 Grad, am Donnerstag bei 20 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 13:00 Uhr