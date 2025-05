Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, meist trocken; 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts Sonne und Quellwolken, am oberbayerischen Alpenrand einzelne Schauer. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt und Regen. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad Grad. Morgen vielerorts Regen. Am Montag bewölkt und örtlich Gewitter. Am Dienstag meist trocken, aber weiterhin recht windig. Höchstwerte ähnlich wie heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 13:00 Uhr