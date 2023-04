Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken - in der Nacht Frost

Kurzmeldung ein/ausklappen "Guide Michelin" zeichnet 334 Sterne-Restaurants aus

Karlsruhe: In Deutschland gibt es so viele Sterne-Küchen wie noch nie. Der Restaurantführer Guide Michelin hat bei einer Gala in Karlsruhe 334 Küchen ausgezeichnet. Die meisten davon sind in Bayern und Baden-Württemberg. Allein im Freistaat gibt es rund 70 Sterne-Küchen. Mit dem Restaurant "Jan" in München kommt in der höchsten Kategorie ein 3-Sterne-Haus hinzu. Der Internationale Direktor des Guide Michelin, Poullennec, sprach von einer bemerkenswerten Beständigkeit in der Qualität der deutschen Gastronomie. Erfreulich sei auch das zunehmende Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 19:00 Uhr