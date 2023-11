Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, im Westen später Regen; Höchstwerte 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, im Laufe des Nachmittags aber zunehmend bewölkt und windig. Im Westen auch Regen. Die Höchstwerte 8 bis 12 Grad. In der kommenden Nacht teilweise Schauer bei Tiefstwerten um 5 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch in den kommenden Tagen im Süden immer wieder Sonne. Im Norden meist bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen. Es weht ein lebhafter Wind mit Sturmböengefahr. Die Tageshöchstwerte 8 bis 14 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte 9 bis 1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 11:45 Uhr