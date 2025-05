Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Wechsel bei Werten bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Schauer im Wechsel. Windig, in der Nähe von Gewittern auch stürmische Böen, bei 14 bis 20 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Freitag wird es sonnig und wärmer, auch am Samstag viel Sonne bei Temperaturen bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 12:00 Uhr