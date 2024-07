Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, im Süden Schauer

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, teils länger sonnig. Besonders im Süden örtlich Schauer und Gewitter. Höchtswerte 23 bis 27 Grad. Morgen in Alpennähe noch bewölkt. Bis Freitag zunehmend freundlich. Nur in Südbayern nachmittags und abends Schauer und Gewitter - die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2024 10:15 Uhr