Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, im Süden auch Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt bei 20 bis 23 Grad. In Südbayern kann es auch regnen - örtlich mit Gewittern. In der Nacht im Süden weitere Regenfälle, Tiefstwerte um 12 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich wenig; allerdings wird es in einigen Regionen deutlich kühler. Die Höchstwerte tagsüber liegen bei 12 bis 22 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu 5 Grad ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2024 12:30 Uhr