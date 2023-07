Meldungsarchiv - 21.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und vereinzelt Schauer, an den Alpen auch Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. Nächtliche Tiefstwerte um 12 Grad. In den folgenden Tagen teils sonnig, teils wolkig; vor allem am Sonntag im Süden oft sonnig. Morgen am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter, Montag im Tagesverlauf örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad, Höchstwerte 21 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2023 14:00 Uhr