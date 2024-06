Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Mix, bei 20 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Westen und an den Alpen steigt die Gewittergefahr. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 23 Grad. In der Nacht teils klar, im Süden Regen, bei 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Der Sonntag ist unbeständig, mit örtlichen Schauern und Gewittern. Ab Wochenanfang wieder freundlicher, am Mittwoch ziehen wieder Gewitter auf. Es wird wieder wärmer bei 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 12:00 Uhr