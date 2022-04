Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, später auch bewölkt und am Nachmittag in den Alpen vereinzelt Schauer bei Werten bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt trocken und freundlich mit sonnigen Abschnitten. Ab Sonntag wechselhaft und vielerorts Regen. Tageshöchstwerte bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 08:00 Uhr