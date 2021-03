Das Wetter in Bayern: : Sonne und Wolken, Höchstwerte 7 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken wechseln sich ab, am Vormittag vereinzelt Schauer und windig mit stürmischen Böen, bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht im Norden und in der Mitte Bayerns teils Regen, Richtung Alpen trocken, zeitweise klar, um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden teils sonnig, vereinzelt Schauer, im Norden zeitweise Regen. Stürmisch, bis 14 Grad. Ab Sonntag überwiegend bewölkt mit Regen oder Schneeschauern, weiterhin windig, 2 bis 8 Grad. In der Nacht um 0 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 07:00 Uhr