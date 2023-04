Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 4 bis 9 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump nennt Anklage Wahlbeeinflussung

New York: Der frühere US-Präsident Trump hat die aktuellen strafrechtlichen Vorwürfe als Eingriff in die kommenden Präsidentschaftswahlen bezeichnet. Nach seiner Rückkehr von der Anklage-Verlesung sagte er vor seinen Anhängern in seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida, der Fall sei "fake" und werde nur vorgebracht, um die Wahlen 2024 zu stören. Der 76-Jährige beteuerte erneut seine Unschuld und sprach von "betrügerischen Ermittlungen" gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft legt Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentenwahl 2016 verbergen wollen. Trump ist der erste Ex-Präsident in der Geschichte des Landes, gegen den Anklage in einem Strafverfahren erhoben wurde. Er plädierte vor Gericht auf "nicht schuldig".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 06:00 Uhr