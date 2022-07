Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 24 bis 30 Grad

Zahlreiche Boote am Bodensee werden wegen Niedrigwassers an Land geholt

Konstanz Wegen ungewöhnlich niedrigen Wasserstands müssen am Westufer des Bodensees zahlreiche Boote aus den Häfen an Land geholt werden. Man sei seit 14 Tagen ständig am Auswassern, heißt es bei der Hafenmeisterei der Gemeinde Moos im Landkreis Konstanz. Derart niedrige Stände gebe es schon ab und zu, aber normalerweise nicht zu dieser Jahreszeit. Die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt schätzt, dass der saisonale Rekordwert für Niedrigwasser aus den Jahren 1949 und 1876 unterschritten werden dürfte, falls weiter so wenig Regen fällt. - Auf der bayerischen Seite des Bodensees ist die Situation nach Angaben des Yacht Clubs Lindau noch nicht so gravierend. Wenn der Wasserstand aber weiter in dem Tempo der vergangenen Wochen sinke, müssten wohl auch dort Ende August die ersten Boote aus dem Wasser geholt werden.

