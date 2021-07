Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 19 bis 26 Grad

Deutsches Judo-Team gewinnt Bronze im Mixed-Teamwettbewerb

Tokio: Die deutschen Judokas haben bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. In einem der beiden kleinen Finals besiegten sie die Niederlande mit 4:2. Sebastian Seidl aus Abensberg sicherte den entscheidenden Siegpunkt. Theresa Stoll aus München holte ebenfalls Punkte zum Gewinn der Medaille. Der EM-Zweite Fabian Heinle hat das olympische Finale der Weitspringer in Tokio erreicht. Mit 7,96 Meter schaffte der Stuttgarter als Zehnter den Einzug in den Endkampf am Montag. Die 100 Meter der Damen hat die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah gewonnen, in 10,61 Sekunden - neuer olympischer Rekord.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.07.2021 16:00 Uhr