Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig und weitgehend trocken. Besonders im Norden lebhafter Wind. 19 bis 26 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen zunächst vielerorts sonnig, am Nachmittag und Abend Regen und vereinzelt kräftige Gewitter. Sonntag in Franken sonnig, im Süden regnerisch. Am Montag auch dort freundlicher. Höchstwerte morgen 23 bis 31 Grad, danach kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 12:00 Uhr