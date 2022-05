Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 18 bis 24 Grad

Unwetter richtet vor allem in Paderborn große Schäden an

Paderborn: Das Unwetter in der vergangenen Nacht hat vor allem in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet. Vor allem die Stadt Paderborn ist betroffen. Dort stürzten Bäume auf Häuser und Autos, Straßen und Bahnlinien sind gesperrt. 43 Verletzte wurden behandelt. Paderborns Bürgermeister Dreier sprach bei einer Pressekonferenz von einem "unvorstellbaren Bild", das sich den Rettungskräften geboten habe. Er sei tief schockiert darüber, was in seiner Stadt in so kurzer Zeit passiert sei. Polizei und Feuerwehr forderten die Menschen auf, die Innenstadt zu meiden, um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern. In Rheinland-Pfalz starb ein Mann in seinem überschwemmten Keller nach einem Stromschlag. Das Sturmtief zog auch über Teile Frankens hinweg. In Enderndorf am Brombachsee stürzte eine Hütte ein, in der sich einige Menschen untergestellt hatten. Zehn Personen wurden verletzt, eine 37-jährige Frau und zwei Kinder mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

