Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 16 bis 21 Grad

Grüne besorgt über starkes Abschneiden der AfD

Berlin: Nach der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Grünen ihren Regierungsanspruch bekräftigt. Parteichef Nouripour sagte, das gute Ergebnis sei eine Bestätigung der Arbeit der Grünen auf allen Ebenen und ein Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Spitzenkandidatin Hamburg kündigte an, man werde mit Selbstbewusstsein in die Gespräche über eine Regierungsbildung mit der SPD gehen, das gebe das Wahlergebnis her. Gleichzeitig äußerte sie sich besorgt über den starken Zugewinn für die AfD in Niedersachsen. Das zeige, dass die demokratischen Parteien und Fraktionen zusammenstehen und in der Krise konstruktiv zusammenarbeiten müssten, ganz gleich welche Rolle sie einnähmen. AfD-Chef Chrupalla bezeichnete das Wahlergebnis als Trendwende für seine Partei auch im Westen. Für die Landtagswahlen in Hessen und Bayern im kommenden Jahr gab er als Ziel ebenfalls ein zweistelliges Ergebnis an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 15:00 Uhr