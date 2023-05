Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 14 bis 19 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Gipfel berät über Umgang mit Russland und China

Hiroshima: Zum Auftakt ihres Gipfeltreffens in Japan haben die G7-Staats- und Regierungschefs der Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima am 6. August 1945 gedacht. Bundeskanzler Scholz sagte, Hiroshima sei ein "Mahnmal, dass wir eine Verantwortung haben für Frieden und Sicherheit in der Welt". Ein zentrales Thema des G7-Treffens wird der Krieg in der Ukraine sein. Die EU will die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen - und auch über die Lieferung von Kampfjets an Kiew beraten. US-Präsident Biden erwartet zudem Unterstützung für sein Anliegen, Peking politisch und ökonomisch in die Schranken zu weisen. Nach Angaben von Kanzler Scholz ist aber keine Kappung der wirtschaftlichen Beziehungen zu China geplant.

