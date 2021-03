Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in Franken und der Oberpfalz Sonne und Wolken, im Süden überwiegend sonnig. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. Nachts vereinzelt Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen Wolken, Sonne und einzelne Regen- oder Graupelschauer, dabei recht windig. Von Sonntag an trocken und zunehmend freundlich, am Montag verbreitet sonnig. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad; Höchstwerte 7 bis 14, am Montag 16 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 12:00 Uhr